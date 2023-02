Commercio, Pellerucci (Pagine Sì): "Serve rivoluzione digitale per frenare desertificazione"

L'unione fa la forza per evitare che le nostre città perdano le vetrine dello shopping e diventino di fatto meno sicure "ma non bastano finanziamenti a pioggia, qui serve una rivoluzione digitale che punti sugli esercenti dei centri cittadini". A sottolinearlo è Sauro Pellerucci, presidente di 'Pagine Sì', intervendo così sui dati diffusi oggi da Confcommercio. E, per coniugare un'attività commerciale, magari a conduzione familiare, con i sistemi 4.0, Pellerucci sottolinea: "Sono dell'idea che si introduca, anche nell'esercente di piccola taglia, una rinnovata mentalità digitale".

"Tecnologia e comunicazione - evidenzia Pellerucci- non sono strumenti ad appannaggio esclusivo delle realtà più rinomate o, comunque, dal fatturato più ampio. Possono essere utilizzate anche da chi gestisce il negozio di abbigliamento o dall'alimentare sotto casa. L'e-commerce, diffuso anche nei Centri commerciali naturali, non è un'utopia. Abbiamo messo a punto un software che permette di creare una vetrina virtuale, dove acquistare i prodotti. Il cui acquisto poi verrebbe formalizzato vis-a-vis. Una chance salva-crisi che risulta addirittura migliorativa per chi vende e per chi compra" evidenzia il presidente di 'Pagine Sì'. "Il software -spiega il manager - garantirebbe una vetrina decisamente più visibile per il piccolo negoziante che, utilizzandolo, potrebbe con un click gestire anche gli aspetti amministrativi. Il lavoro diventerebbe più semplice e i prezzi di vendita assolutamente concorrenziali. Questo, per l'aspetto, diciamo così, commerciale".

"Ma ci sono altri fattori che hanno un valore incommensurabile e che rendono questo specie di e-commerce sussidiario un bene prezioso per l'intera comunità. I negozi resterebbero aperti, le vie delle nostre città sarebbero più sicure e verrebbe salvaguardato ciò che altrove è difficilmente riscontrabile: la sensibilità e il calore umano. Sì, i Centri commerciali naturali 4.0 possono essere la risposta alla crisi di questi anni. Una risposta per chi, in questi anni, ha alzato la saracinesca senza sapere se i costi vivi sostenuti sarebbero stati o meno coperti. Un'azione generosa compiuta per garantire la tenuta sociale del Paese" scandisce infine il manager.