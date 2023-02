Commissario Bonifiche a Ue per spiegare modus operandi Italia per risoluzione casi affidati task force

Il prossimo 7 febbraio a Bruxelles presso la sala Spaak del Parlamento Europeo, il Commissario alle bonifiche, su iniziativa congiunta dell’On. Fabio Massimo Castaldo, terrà una relazione per esplicare il modus operandi dell’Italia e dell’Arma per la bonifica delle discariche nella risoluzione del contenzioso europeo: “una buona pratica” per l’attuazione dell’inquinamento zero.

L’evento, intende porre l’attenzione sulla condivisione delle migliori pratiche, utilizzando ad esempio proprio il metodo operativo e i risultati ottenuti dalla task force dell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo ultimo, di innescare un processo di condivisione a livello europeo del valido iter attuato dall’Italia, nella più ampia prospettiva e considerazione che questo “agire bene e veloce”possa essere un pregevole contributo allo sviluppo di modelli “attutivi” in ambito continentale, anche al fine di incrementare e migliorare le delicate fasi di politiche ambientali europee quali il Green Deal.