Commissario Ue Breton visita mostra immersiva Carraro Lab sul meta-tourism

A Bruxelles nel contesto della giornata europea del turismo il Commissario Ue Thierry Breton, ha visitato la mostra immersiva realizzata da Carraro Lab, (l'unica azienda espositrice e unica invitata dalla commissione europea, in quanto giudicata la sola in grado di poter raccontare cos'è il metaverso turistico) e dedicata al meta-tourism: l'applicazione del metaverso al turismo. Gualtiero Carraro ha illustrato la tecnologia del Meta Mirror: uno spazio virtuale nel quale Breton ha interagito muovendosi da una località italiana all'altra, attraverso una interfaccia gestuale. La postazione successiva era dedicata al meta-evento della Bot di Firenze, dove è stata realizzata una mostra sulla visione europea del metaverso, espressa proprio da Breton, e caratterizzata dai valori europei. Un ulteriore passaggio è stato dedicato al virtual info point, e da Bruxelles si è effettuato un collegamento con un operatore che ha illustrato On Line il metaverso turistico di Procida, Capitale della Cultura 2022. Infine, Carraro Lab ha illustrato il progetto Xr Skill, dedicato alle scuole di turismo, che sviluppa competenze attraverso laboratori di simulazione virtuale dell'ambiente di lavoro e con l'innovation design di prodotti e servizi. Tra l'altro "skill" é la parola chiave della UE nel 2023.