Commissione Esteri Senato, Ferrara (M5S): "Non mi candido"

"Nel rispetto dei valori del M5S che non brama a poltrone e per il bene della mia forza politica, data la macchina del fango che si è messa in moto nei miei confronti, scelgo di non candidarmi a presidente della commissione Affari Esteri del Senato. Continuerò a svolgere il mio lavoro in Commissione con correttezza e senso di responsabilità come ho fatto in questi anni". Così in una nota il senatore M5S Gianluca Ferrara annuncia la decisione di non candidarsi per la presidenza della Commissione Esteri.

In lizza Mariolina Castellone, Vito Petrocelli, Simona Nocerino, Primo Di Nicola, Gianluca Ferrara, Paola Taverna, Gianluca Castaldi, Vito Crimi, Alessandra Maiorino e Ettore Licheri: sarebbero questi i nomi dei senatori del M5S che hanno presentato la candidatura. Oltre alla capogruppo Castellone figurano i nomi del presidente uscente Petrocelli, ancora formalmente nel M5S. Della vecchia Commissione facevano parte Taverna, Nocerino e Ferrara. Resta fuori invece Alberto Airola.