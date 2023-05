Commissione Spaziale Saudita (Saudi Space Commission - SSC): I due astronauti sauditi Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni arrivano alla Stazione Spaziale Internazionale, la squadra dell'equipaggio li accoglie e li saluta

CAPE CANAVERAL, Florida, 23 maggio 2023 /PRNewswire/ -- I due astronauti sauditi Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni e la squadra dell'equipaggio della missione sono arrivati oggi alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) presso il centro spaziale internazionale alle 13:24 GMT/BST14:24 dopo l'ancoraggio della loro sonda Dragon 2.

Oggi, la NASA ha annunciato il successo dell'ancoraggio di Dragon 2 dopo le 16 ore di lancio del razzo di ieri dal Kennedy Space Centre della NASA a Cape Canaveral, inFlorida.

L'ancoraggio della sonda "Dragon 2" con l'ISS è un momento storico per l'astronauta saudita, Rayyanah Barnawi, che diventa la prima donna Araba a volare nello spazio per l'ISS. Un momento storico anche per il Regno dell'Arabia Saudita, che a oggi è il primo Paese arabo a inviare una donna in una missione scientifica spaziale, così come è anche uno dei pochi Paesi che ha due astronauti a bordo dell'ISS contemporaneamente.

L'equipaggio della missione composto da quattro astronauti, Rayyanah Barnawi, Ali AlQarni, Peggy Whiston e John Shoffner, è stato accolto e salutato dal team della Stazione Spaziale Internazionale, che ha augurato loro successo nei loro sforzi.

All'arrivo, l'equipaggio dell'AX-2 ha cambiato le proprie tute spaziali ed è entrato a far parte del team dell'ISS, preparandosi a realizzare la propria missione nello spazio, dove condurrà 14 sperimentazioni pionieristiche di ricerca in microgravità che avranno un importante impatto scientifico. Gli studi che si svolgeranno nello spazio da parte dei due astronauti sauditi vanno dalla ricerca umana e scienza cellulare alla pioggia artificiale in microgravità, al fine di sviluppare la scienza spaziale e compiere passi avanti nell'invio di più velivoli spaziali con equipaggio sulla luna e su Marte. Inoltre, gli astronauti sauditi condurranno tre esperimenti educativi di sensibilizzazione. Questo programma spaziale ha posto il Regno come attore importante nella comunità globale della ricerca sulle scienze spaziali e come principale investitore al servizio dell'umanità e del suo futuro.

La Commissione Spaziale Saudita ha confermato che gli astronauti, Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni, sono perfettamente addestrati e pronti a svolgere la loro missione nello spazio. La SSC è inoltre certa che completeranno la missione pianificata con successo e torneranno in sicurezza sulla Terra.

Gli sforzi della SSC sono destinati a preparare futuri astronauti e ingegneri attraverso programmi educativi e formativi di qualità, partecipazione a esperimenti scientifici, ricerca internazionale e future missioni legate allo spazio, che contribuiranno a elevare lo status del Regno e a raggiungere gli obiettivi di Vision 2030.

Note per i redattori

Informazioni sulla Commissione Spaziale Saudita (SSC):

La Commissione Spaziale Saudita è stata istituita per ordine reale nel dicembre 2018 (Rabi II 1440). Questo audace passo è al servizio di un futuro innovativo che guarda alle più recenti tecnologie e opportunità dell'Industria Spaziale Saudita.

L'Arabia Saudita va verso una qualità di vita avanzata e la SSC testimonia la visione allineata di creare contesti migliori e sicuri per i suoi cittadini, consentendo al contempo prospettive di invenzioni economiche e monetarie redditizie.

La SSC ha messo a punto delle strategie per creare obiettivi primari che servono gli interessi della sicurezza nazionale contro i rischi legati allo spazio e incoraggiano la crescita cumulativa e il progresso.

https://saudispace.gov.sa/en/about-us/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2082584/Saudi_Space_Commission.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2036414/4047783/SSC_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/commissione-spaziale-saudita-saudi-space-commission---ssc-i-due-astronauti-sauditi-rayyanah-barnawi-e-ali-alqarni-arrivano-alla-stazione-spaziale-internazionale-la-squadra-dellequipaggio-li-accoglie-e-li-saluta-301832468.html