Commissione UE, 1 cittadino europeo su 3 abita in una regione in calo demografico

Un cittadino europeo su tre abita in una regione che tra il 2010 e il 2020 ha subito un calo demografico. Questo nonostante, negli stessi anni, la popolazione dell’Unione europea sia cresciuta di 1,9 per 1000 abitanti ogni anno. È quanto emerge dall’ultimo rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale in UE, rilasciato dalla Commissione Europea.

Il tasso di crescita più elevato si è registrato nelle regioni UE nord-occidentali (4 per 1000 abitanti all'anno). La crescita della popolazione nell'Europa meridionale è stata invece inferiore (1 ogni 1000 abitanti), mentre la popolazione nelle regioni orientali dell'UE è diminuita (-2 ogni 1000 abitanti). La riduzione della popolazione nelle regioni orientali dell’Ue ha avuto come conseguenza che due cittadini su tre di queste aree vivono in una regione che ha perso popolazione nell'ultimo decennio. Lo stesso vale per una persona su tre nell'UE meridionale e solo una su cinque nell'UE nord-occidentale.

Le proiezioni indicano che entro il 2040 metà della popolazione dell'UE vivrà in una regione in contrazione demografica.

A livello europeo, l'immigrazione netta positiva (2,2 per 1000 abitanti) è stata un fondamentale elemento per compensare il cambiamento naturale della popolazione bloccato da anni sul segno negativo (-0,3 ogni 1000 abitanti nell’ultimo decennio).

La migrazione netta è stata positiva in tutti i tipi di regioni, ad eccezione delle regioni rurali e intermedie orientali.

Ciò evidenzia che la principale fonte di riduzione della popolazione regionale è il cambiamento naturale negativo, molto più comune della migrazione netta negativa: tre regioni su quattro registrano un cambiamento naturale negativo rispetto a una su quattro per la migrazione netta negativa.

Secondo le proiezioni, nel prossimo decennio il numero di giovani (di età compresa tra 0 e 19 anni) si ridurrà del 5% nell'UE, con molte regioni meridionali e orientali che subiranno riduzioni superiori al 10%. In controtendenza si prevede una crescita del numero di giovani a Cipro, Malta e in diverse regioni della Germania e della Svezia. Le forti riduzioni del numero di giovani porteranno probabilmente a una riduzione del numero di scuole, con il rischio di allungare le distanze dalla scuola più vicina, soprattutto nelle aree rurali dove le distanze sono già significative.

Si prevede che la popolazione in età lavorativa nell’Ue (definita come quella di età compresa tra i 20 e i 64 anni) si ridurrà del 4% nel prossimo decennio. È probabile che questo fenomeno interessi la maggior parte delle regioni, con alcune che rischiano di subire riduzioni superiori al 10%.