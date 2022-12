Como, capi moda contraffatti: maxi-sequestro a Cantù

Denunciate tre persone per i reati di contraffazione e ricettazione

La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato a Cantù capi di abbigliamento di grandi marchi di alta moda falsi prodotti e stoccati in un laboratorio clandestino situato presso un'azienda tessile. Denunciate tre persone per i reati di contraffazione e ricettazione. Ritrovati oltre 100.000 articoli contraffatti del valore di mercato di circa 2,6 milioni. All'interno del laboratorio, i finanzieri hanno inoltre trovato 144mila euro in contanti, Rolex e monili.