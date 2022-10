Era in ferie dopo un ricovero in psichiatria

Un carabiniere ha sparato al comandante della stazione ad Asso in provincia di Como. Il militare ha usato la propria pistola d'ordinanza. Era appena tornato da un ricovero nel reparto di psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia e successivamente posto in convalescenza per diversi mesi. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione medico-ospedaliera, era rientrato in servizio da alcuni giorni e al momento era in ferie.