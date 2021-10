Un operaio è stato sorpreso dagli agenti della squadra mobile di Como, in autostrada, con 700mila euro nascosti in un doppio fondo della sua auto. Si è giustificato dicendo di non sapere da dove venissero i soldi. L'uomo, 49 anni, fermato perché guidava in modo spericolato, è stato denunciato per riciclaggio e i soldi sono stati sequestrati.