Competenze digitali, Università Iulm Milano forma 100 dipendenti di MeglioQuesto

Crescono i corsi di formazione per aumentare gli skill digitali nel nostro Paese. Si è concluso il corso executive su comunicazione e cultura digitale organizzato dall’Università Iulm di Milano che ha visto partecipare 100 dipendenti di MeglioQuesto per nuove competenze nel settore della comunicazione digitale e nella vendita multicanale. Gli Angel di MeglioQuesto, gli assistenti personali digitali multicanale, hanno ricevuto una formazione accademica per raffinare le tecniche di assistenza e vendita su servizi e prodotti per la casa.

Questo primo team di assistenti multicanale proseguirà̀ poi con la formazione sui temi specifici nei diversi settori di attività̀ dell’azienda: digital, marketing e It. Il corso, partito a inizio ottobre, ha permesso ai 100 partecipanti di approfondire numerose tematiche legate al mondo del marketing strategico, operativo e dei servizi, permettendo di sviluppare competenze trasversali nel mondo della gestione e vendita multicanale. La crescente domanda di skill tecnologiche e digitali "necessita di risorse e nuove competenze per strategie di sviluppo aziendali tese all’innovazione" è stato rimarcato dai promotori dell'ininiziativa.

"Nella maggior parte dei casi è l’azienda a scegliere te in base alle tue competenze, sono fiera di far parte di una realtà aziendale che investe sulla formazione interna dei propri dipendenti come risorsa attiva di un unico grande team" ha commentato Sara, 44 anni, mamma-smart e una dei 100 corsisti. La formazione accademica promossa da MeglioQuesto in collaborazione con l’Università Iulm di Milano vuole "introdurre nuove metodologie e nuovi tools di lavoro", nonché "nuovi processi per marcare l’esigenza di avere figure tecniche con competenze ibride". "Non servono più generici venditori ma figure con un mindset orientato al digital, formati ad hoc per e-commerce e digital marketing, in grado di comunicare con gli stakeholders e tutti gli interlocutori coinvolti nel processo di lavoro" rimarcano Iulm e MeglioQuesto.