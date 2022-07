Comprare follower Instagram è sicuro? Ecco come funziona

In Collaborazione con BCUBE Agency S.A.R.L

Comprare follower Instagram è una pratica tanto comune quanto discussa. In molti si chiedono se sia la scelta giusta per dare maggiore spessore ed autorevolezza al proprio profilo oppure troppo rischiosa e quindi da evitare.

In questo articolo scopriremo come funziona l'acquisto di follower e like, quali sono i rischi e quando conviene farlo.

Cominciamo con il dire che comprare follower Instagram è giustamente vietato dalla piattaforma stessa al fine di mantenere un comportamento etico e leale al suo interno.

Ma questo basta a farci rinunciare oppure potrebbe valerne la pena? Scopriamolo!

Cosa succede quando compri follower?

Cosa succede quando compri follower? Quali sono i rischi? È sicuro? È legale?

Queste sono solo alcune delle domande che normalmente ci poniamo. Proviamo a rispondere ad ognuna di esse.

Tanto per cominciare non c'è nessuna legge che vieti l'acquisto di interazioni sui social media, quindi di certo non è illegale se è questo che ti preoccupa.

Il timore più grande solitamente è quello di essere bannati, timore del tutto infondato in quanto Instagram non potrebbe farlo. Il motivo è semplice, in questo modo potremmo far bannare qualsiasi profilo, anche il più autorevole, semplicemente acquistando follower per conto loro.

Quello che solitamente accade è che la piattaforma prova a rimuovere tutti i profili di bassa qualità, ovvero quelli creati ad hoc per aumentare il numero di follower.

Acquistando follower da servizi di bassa qualità, spesso i profili da cui li riceveremo lo sono altrettanto, per questo motivo potrebbero sparire nel giro di poco tempo.

Quindi conviene comprare follower oppure no?

Quando comprare follower e quando no

Oggigiorno emergere sui social media e far si che diventi un vero e proprio lavoro non è affatto semplice, il mercato è sempre più competitivo e riuscire a portare a casa dei risultati spesso è un impresa non da poco.

Aumentare i follower su Instagram non è per niente facile, soprattutto se si parte da zero, per questo potremmo aver bisogno di una spinta.

In base al "principio di riprova sociale" analizzato da Robert Cialdini, le persone tendono a seguire le masse, ovvero a fare ciò che fanno gli altri.

Come si traduce questo in ambito social media?

Semplice, un profilo con pochi follower solitamente non viene preso in considerazione, uno con un numero rilevante di seguaci invece, è sicuramente molto più attraente.

I follower oggigiorno non sono altro che un punteggio di notorietà e le persone sono sempre più propense a seguire persone popolari.

Tutto questo per dire che combinando tecniche di crescita organica all'acquisto di followers, potrebbe velocizzarsi non poco lo sviluppo del tuo profilo.

Molti noti Influencer e personaggi dello spettacolo in passato hanno comprato follower per aumentare o accelerare la propria notorietà sui social media, l'importante è affidarsi a servizi professionali che offrano interazioni di alta qualità.

Quando comprare follower

● Se si utilizzano i social media in maniera professionale

● Se si parte da un profilo nuovo o con pochi follower

● Se si ha una reale strategia da combinare all'acquisto di follower

Quando NON comprare follower

● Se si utilizzano i social media per puro svago

● Se non si ha una strategia e si pensa di diventare famosi Influencer semplicemente acquistando follower

● Se ci si affida a servizi economici di dubbia affidabilità

Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che non sempre comprare follower Instagram sia una cattiva idea, l'importante è avere una strategia di crescita reale da portare avanti. Successivamente se la crescita reale sarà proporzionata a quella dovuta all'acquisto di follower, il tutto risulterà più impattante ed il numero elevato di follower ne attirerà sempre di più in maniera spontanea.

Questa pratica ovviamente vale per tutti i social media, non solo Instagram, ad esempio è possibile anche comprare follower TikTok, altra nota piattaforma in forte crescita.