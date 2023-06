Computex, monitor e schede ROG tra le novità di Asus

In occasione del Computex 2023 a Taipei, Asus ha presentato nuovi prodotti della linea ROG pensata per i gamer, a partire dalla scheda grafica ROG Matrix RTX 4090 raffreddata a liquido, che sarà disponibile sul mercato a partire dal terzo trimestre del 2023. Al raffreddamento a metallo liquido posto direttamente sul die GPU, consentendo di mantenere le temperature ancora più basse, si aggiungono un radiatore da 360 mm con ventole magnetiche collegabili in cascata, una pompa più potente e una piastra di raffreddamento più grande per mantenere la scheda grafica ben raffreddata in ogni condizione. Altri nuovi prodotti di quest'anno includono il monitor ROG Swift OLED PG49WCD, un monitor gaming super-ultrawide (5.120x1.440 pixel) da 49 pollici, dotato di un pannello QD-OLED 1800R con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Il nuovo monitor ROG integra un dissipatore di calore personalizzato e una pellicola di grafene, il nanomateriale più sottile e al contempo resistente al mondo, posto dietro l'intero pannello QD-OLED, per una migliore dissipazione del calore al fine di ridurre il rischio di burn-in e potenziare la luminosità di picco fino a 1.000 nit.

Un altro prodotto che fa il suo debutto al Computex è il ROG Swift PG38UQ, il primo monitor gaming UHD 4K da 38 pollici al mondo. Con una frequenza di refresh a 144 Hz e la tecnologia Adaptive-Sync, punta ad esperienze gaming estremamente fluide. Il display è dotato della tecnologia Asus Fast IPS, che fornisce un tempo di risposta di 1 millisecondo. È compatibile HDR con certificazione DisplayHDR 600 e offre una gamma di colori professionale DCI-P3 al 98%. Il supporto HDMI 2.1 consente di giocare in 4K nativo a 120 Hz senza sotto campionamento cromatico, migliorando il gameplay su PlayStation 5 e Xbox Series X. Il monitor offre diverse opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC), HDMI 2.1, un hub USB e il supporto per treppiede. È compatibile con NVIDIA G-SYNC, supporta AMD FreeSync Premium Pro e incorpora la tecnologia VESA AdaptiveSync a 144 Hz per immagini fluide a bassa latenza.