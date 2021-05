Comunali 2021, Salvini: "Emersi 4 o 5 nomi nuovi"

"Allargare alla società civile il centrodestra sta dando i suoi frutti, oggi al tavolo sono emersi 4 o 5 nomi che fino alla settimana scorsa non c'erano, qualcuno si è impegnato ad approfondire su Bologna, Roma e Milano". Lo dice Matteo Salvini, lasciando il vertice del centrodestra sulle comunali 2021. "Sono finalmente usciti diversi nomi di civici", sottolinea il leader della Lega.

"Sono tanti bei nomi, qualcuno lo sentirò personalmente, entro la settimana avremo il quadro più chiaro". "Ci aggiorneremo a breve", assicura Salvini. "Sono ottimista, noi abbiamo il valore aggiunto dell'unità".

E parlando dei due nomi nuovi per Roma e Milano, il docente e speaker radiofonico Enrico Michetti e Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, mette in chiaro: "Michetti e Racca nomi di serie B? Non ci sono nomi di serie B, noi badiamo alla sostanza e non alla forma, quando parliamo di avvocati, docenti, farmacisti e industriali, che siano televisivamente conosciuti mi interessa poco". "Sarebbero tutti nomi in grado di fare meglio della Raggi a Roma e di Sala a Milano", scandisce.

"Entro questa settimana - dice poi il leader della Lega - presenteremo una proposta di legge per aumentare stipendi e tutele ai sindaci, che sono mal pagati, si dannano l'anima e troppo spesso sono puniti".

Al termine dell’incontro con il centrodestra, Salvini ha riunito la 'Lega di governo'. Lo rende noto il partito. "Massima attenzione alle riaperture, superamento del coprifuoco e accelerazione per il ritorno alla massima normalità possibile per ristoranti, piscine, parchi e tutto ciò che è ancora chiuso", è la linea del partito.