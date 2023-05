Comunali 2023 Sicilia, exit poll: Trantino avanti a Catania, i risultati

Urne chiuse per le amministrative, via allo spoglio

Enrico Trantino verso la vittoria a Catania nelle elezioni comunali 2023. Secondo i primi exit poll di Noto, che riguardano solo il voto in Sicilia alla chiusura delle urne e con lo spoglio in corso, nella città etnea il candidato del centrodestra e di alcune liste civiche ottiene tra il 56 e il 60%, mentre Maurizio Caserta, candidato di centrosinistra, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e da liste civiche, è tra il 27,5 e il 31,5%.

A Trapani, è in testa il candidato di centrodestra Maurizio Miceli con una forchetta tra il 42 e il 46%, mentre l'attuale sindaco Giacomo Tranchida, in corsa per il suo secondo mandato, è tra il 38 e il 42%.

In base al primo exit poll, a Siracusa, è in testa il candidato sindaco del centrodestra Ferdinando Messina, con una forchetta tra il 24 e il 28%, sulla candidata sostenuta da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Renata Giunta, con una forchetta tra il 23% e il 27%. Francesco Italia, il sindaco uscente, ha raggiunto una forchetta tra il 20 e il 24%.

A Ragusa, è in testa l'attuale sindaco Giuseppe Cassì con il sostegno delle liste Ragusa Futura, con una forchetta tra il 59 e il 63%, mentre Riccardo Schininà, con il sostegno delle liste Territorio, +Ragusa, Partito Democratico, Generazione Demos e Patto per Ragusa, oscilla tra il 18 e il 22%. Tra l'11 e 15%, invece, il candidato di centrodestra Giovanni Cultrera.