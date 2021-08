Comunali a Milano, Layla Pavone candidata sindaca per M5S

Il Movimento 5 Stelle a Milano ha la sua candidata sindaca per le elezioni comunali: è la manager Layla Pavone. La scelta è arrivata nella notte al termine dell'assemblea, come ha spiegato Elena Sironi, consigliera uscente di Municipio scelta dalla base milanese.

"E' stata una scelta che abbiamo fatto insieme: una scelta ponderata, ragionata - ha detto Sironi all'Adnkronos - Nella notte c'è stata l'assemblea del M5S di Milano con Giuseppe Conte, nel corso della quale è stata presentata Layla Pavone: ha fatto un'ottima impressione, è una persona competente e in gamba, le sue competenze saranno un valore aggiunto per la campagna elettorale e per la gestione della città. Con una votazione, anche con il mio appoggio, abbiamo deciso di confermare la candidatura di Pavone".

"Se sarò capolista? Penso di sì", ha risposto la pentastellata.