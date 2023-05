Comunali: Csel, 47% comuni sotto 5mila abitanti non raggiunge obiettivo quote rosa

52% comuni dove non si raggiungono quote rosa è in meridione

Sul fronte 'quota rosa' nei comuni al di sotto dei 5mila abitanti, si è registrato un lieve arretramento rispetto alle precedenti amministrative. Nel 2022 la percentuale di piccoli comuni nei quali le candidate non avevano raggiunto la soglia di un terzo del totale era stata pari al 44%. Quest’anno i comuni delle regioni a statuto ordinario con meno di 5mila abitanti che non hanno centrato l’obiettivo quote rosa sono 166 su 352, vale a dire il 47% del totale. E' quanto emerge da uno studio realizzato per l'Adnkronos dal Centro Studi Enti locali (Csel) in occasione della tornata elettorale delle amministrative 2023.

Oltre metà dei comuni in cui le candidate non raggiungono la soglia di un terzo del totale è localizzata al sud del Paese (52% contro il 63% dell’anno scorso). Seguono settentrione e centro, rispettivamente con il 36% e 11%.

Il Csel ricorda che non ci sono sanzioni per i comuni di queste dimensioni che non abbiano candidati di entrambi i sessi, in misura non inferiore a un terzo per quello meno rappresentato. Ad oggi i vincoli più stringenti riguardano solo gli enti con più di 5mila abitanti, per i quali il mancato rispetto delle quote rosa implica la riduzione della lista mediante la cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi del totale. Nei comuni in cui la popolazione supera i 15mila abitanti, laddove - anche una volta operata questa riduzione - il numero di candidati ammessi dovesse comunque essere inferiore a quello minimo previsto, si incorre nella ricusazione della lista.

Il principio generale, sancito dal nostro ordinamento, stabilisce che nelle liste dei candidati deve essere “assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”. Questo è in teoria un precetto universalmente valido, a prescindere dalle fasce demografiche. Di fatto però, non essendo previsti dei meccanismi sanzionatori per i comuni con meno di 5mila abitanti, negli enti più piccoli la forza di questo principio si “diluisce” e si traduce in un appello inascoltato da oltre un comune su due (vale a dire circa 2.800 enti). A conti fatti, per sette comuni italiani su dieci (perché a tanto ammonta la percentuale dei comuni che non superano i 5mila abitanti) il rispetto delle quote rosa è percepito quasi come “facoltativo”. Un aspetto, questo, che ha destato in passato alcune perplessità anche nel Consiglio di Stato che nel 2021 – proprio a questo proposito - sollevò la questione di legittimità costituzionale sulle leggi che regolano le elezioni nei piccoli comuni.