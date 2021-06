Comunali, domani su Adnkronos 'Il punto di Follini' su primarie 'croce e delizia del Pd'

"Croce e delizia del Pd", le primarie per la scelta dei candidati sindaci chiamano in causa il paradosso dei cittadini chiamati dai partiti ad esprimersi quando la struttura dei partiti stessi è sempre più "piramidale". E' questo il tema della riflessione, domani per Adnkronos e su www.adnkronos.com, al centro de 'Il Punto di Marco Follini', che sottolinea, fra l'altro, che "è la conformazione dei partiti la vera questione".

Per Follini, infatti, il verticismo dei partiti rischia di corrodere l'impianto democratico, e questo vale anche se si guarda nel centrodestra dove Berlusconi, Salvini e Meloni manifestano una leadership particolarmente assertiva.