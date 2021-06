Comunali Roma, Calenda: "Su ballottaggio Gualtieri tace"

Comunali a Roma, "Roberto Gualtieri continua a non rispondere alla domanda fondamentale su ballottaggio tra me e Raggi, facendo il palloncino gonfiato. È oramai evidente che appoggeranno la Raggi. È bene che gli elettori del Partito Democratico lo sappiano". Lo scrive su Fb il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda. "In compenso c’è tanta concretezza nell’intervista di oggi" al 'Corriere della Sera', "manca solo la pace nel mondo e un tavolo per la conciliazione universale", ironizza.