Comunali Roma, Meloni: "Romani si fidino di me, Michetti grande figura"

"Il centrodestra è compatto, stiamo insieme, ad esempio per sostenere Michetti, mentre a sinistra hanno tre candidati, fanno il gioco delle tre carte". Così Giorgia Meloni, parlando in conferenza stampa di presentazione della lista di Fdi per le comunali di Roma, insieme a Enrico Michetti. Sul candidato poi aggiunge: "Se non hai competenze fai come Raggi, che non ha fatto niente, quando non si hanno strumenti per fare le cose, questo non accadrebbe con Michetti, che nella vita si è occupato di come aiutare i sindaci a fare le cose, lo ha fatto per 1200 comuni, lui saprebbe come far camminare la macchina".

"Noi - aggiunge - dobbiamo solo fare conoscere Michetti ai romani, ma è più difficile far diventare una persona conosciuta capace, che fare il contrario, faremo conoscere questa figura straordinaria". "Dico - conclude - ai romani di fidarsi di me".

Meloni ha poi annunciato che "sabato 18 settembre faremo una grande manifestazione a piazza del popolo con Enrico Michetti".