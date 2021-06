Comunali Roma, Michetti: "Girerò la città, devo farmi conoscere"

“Dovremo girare tutta la città e raccontare il nostro sogno ai cittadini che incontriamo. In una città di tre milioni di persone non le potremo conoscere tutte, ma l'importante è creare un rapporto di affetto ed empatia con le persone. Creare un entusiasmo che è figlio del sogno che vogliamo rappresentare”. Lo ha detto ad Agenda, su Sky TG24, Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra. “In questa fase - ha aggiunto - io mi devo far conoscere. Domani ho diversi incontri in televisione, negli spostamenti mi fermerò nell’area suburbana e periferica”.