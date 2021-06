Comunali Roma, Salvini: "Vedo bene Sgarbi assessore alla Cultura"

"Vedo bene l’amico Vittorio Sgarbi come assessore alla Cultura. Che ne dite?". E' la domanda che Matteo Salvini, leader della Lega, pone sui social in relazione alle elezioni comunali di Roma. Il centrodestra candida come sindaco Enrico Michetti e come vice Simonetta Matone. "Buongiorno Amici. Nella squadra che salverà e rilancerà Roma, con il ticket Enrico Michetti - Simonetta Matone, vedo bene l’amico Vittorio Sgarbi come assessore alla Cultura. Che ne dite?", scrive Salvini. Il leader del Carroccio riserva un pensiero speciale a Sgarbi. "P.s. Un grande abbraccio a Vittorio anche per averci resi partecipi della sua vittoria contro il cancro, la sua sfida personale piú dura", aggiunge.

Ieri, nel vertice del centrodestra sulle candidature, Sgarbi avrebbe proposto ai leader della coalizione di prendere in esame oltre al tandem sindaco-vice, anche la necessità di indicare un assessore alla Cultura per Roma, così come per Milano. Per molti, la battuta di Sgarbi sarebbe stata una sorta di autocandidatura per l'assessorato di peso.