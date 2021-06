Comunali Roma, Sgarbi lancia il 'tridente'

Altro che ticket, ci vorrebbe il tridente... Show dell'ex Fi Vittorio Sgarbi al vertice dei centrodestra sulle comunali. Il critico d'arte avrebbe proposto ai leader della coalizione di prendere in esame oltre al tandem sindaco-vice, anche la necessità di indicare un assessore alla Cultura per Roma, così come per Milano. Molti presenti, divertiti dal 'sopra le righe' del deputato del Misto e fondatore del movimento 'Rinascimento', avrebbero letto la sua battuta come una autocandidatura per l'assessorato di peso.