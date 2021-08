Comunali Torino, si candida anche Righi dei Righeira

Il cantautore italiano Stefano Righi conosciuto come Johnson Righeira dell’omonimo duo musicale, autore negli anni ‘80 di canzoni ancora oggi ‘cult’ come ‘Vamos a la playa’ e ‘L’estate sta finendo’, si candida consigliere comunale di Torino. Il suo nome comparirà nella lista civica ‘Torino Città Futura’ che insieme al Partito Comunista sostiene il candidato sindaco Giusi Greta Di Cristina, una delle due donne in corsa per la Sala Rossa insieme a Valentina Sganga di M5S.