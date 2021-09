Comunali, Tullio Solenghi candidato a Trevignano

Tullio Solenghi in campo alle Comunali a sostegno di Federica Montanucci, candidata sindaco a Trevignano (Roma). L'artista, da molti anni cittadino del Comune sul Lago di Bracciano, si candida nella lista 'Trevignano partecipa'. "Tullio abita qui da 15 anni. Dal punto di vista teatrale Trevignano è scoperta - dice all'Adnkronos Federica Montanucci - e nel nostro programma c'è l' intenzione di riattivare il vecchio teatro che abbiamo e promuovere un'offerta artistica permanente. Trevignano ha tantissimi artisti e per noi è fondamentale supportare ognuno di loro. Stiamo già pensando ad una Summer School delle arti e dell'artigianato. Insomma, vediamo una Trevignano diversa da quella che è oggi".

Solenghi spiega così il motivo che l'ha spinto a candidarsi: "Amo questo paese, è diventata la mia casa e ho un sogno: che Trevignano Romano diventi bandiera blu anche della cultura -ha detto l'artista a 'lagone.it', sito de 'L'Agone Nuovo', il giornale della Tuscia romana- Qui abitava un mostro sacro del nostro teatro, Franca Valeri. Non è mai stata coinvolta in nessun progetto non capendo che contributo avrebbe potuto dare una delle più grandi attrici del ‘900. Io nel mio piccolo, insieme a Federica Montanucci sindaco, voglio essere chiamato in causa, per lavorare concretamente affinché Trevignano Romano diventi anche e soprattutto un luogo di cultura”.

"Vivo a Trevignano da tempo, conosco il territorio, le persone e arrivi ad un punto della vita in cui ti guardi intorno e capisci che è il momento per mettersi in discussione. Sono sempre stata attiva -spiega Federica Montanucci- e adesso ho sentito l'esigenza di dedicarmi di più al territorio perché credo che sia giunto il momento di impegnarsi in uno sviluppo programmatico e pensare ad una Trevignano a lungo termine. Abbiamo la fortuna di vivere in un posto meraviglioso, la natura ci ha fatto un grande regalo e noi abbiamo la responsabilità di preservarlo. Andrebbe invece studiato un progetto turistico diverso. È da tempo che non c'è progettualità e a me piacerebbe allungare la stagione turistica".