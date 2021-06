Comunali Varese, Maroni ritira la candidatura a sindaco

"Sosterrò il nuovo candidato del centrodestra mettendo a sua disposizione la lunga esperienza nelle istituzioni che ho maturato in tutti questi anni"

"È con grande dispiacere che confermo la decisione di ritirare la mia candidatura a sindaco di Varese per motivi personali". Lo scrive su Twitter Roberto Maroni.

"Sosterrò il nuovo candidato del centrodestra - continua l'ex governatore lombardo - mettendo a sua disposizione la lunga esperienza nelle istituzioni che ho maturato in tutti questi anni".

"Un fortissimo abbraccio a Roberto Maroni, che darà comunque una grande mano per costruire il futuro della sua Varese - dice il leader della Lega, Matteo Salvini - Ci saremo, saremo in tanti e uniti, per vincere".