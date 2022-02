Comune Arezzo, piano opere per rigenerazione urbana e mobilità sostenibile

Giovedì 17 febbraio alle ore 15 presso la delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud (Via Roma 2), l’Assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi incontrerà le aziende associate per illustrare il piano delle opere per la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile del Comune di Arezzo. Nato a maggio 2021, il piano è stato poi finanziato con parte dei fondi del Pnrr e si compone di 21 progetti per 19 milioni di euro, che dovranno essere portati a termine entro il 31 marzo 2026.

“L’incontro con l’assessore Casi - spiega Igor Michele Magini, presidente di Ance Arezzo - sarà l’occasione per approfondire i contenuti del piano e la tempistica dell’iter progettuale, dall’affidamento degli appalti alla fine dei lavori, la rigenerazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, la viabilità, il decoro urbano, sono tematiche che abbiamo sempre seguito da vicino, anche perché funzionali ad un’azione di riqualificazione e d’impulso dell’economia del territorio".

"La provincia di Arezzo -dice - è ricca di aziende che volentieri metteranno a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza per contribuire a valorizzare, rinnovare e migliorare la città e il suo tessuto urbano".