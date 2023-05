Comuni, Cesare Mirabelli: "Doppio turno o unico? Con correttivi l'unico sarebbe più trasparente"

Si sono appena chiuse le urne per il voto alle amministrative e ci si prepara in alcuni comuni al ballottaggio. Il doppio turno nei comuni sopra i 15mila abitanti va eliminato, come vorrebbe il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, oppure no? "Non ancorerei la risposta al risultato elettorale di domenica, da cui non saprei trarre una conclusione. Certamente il ballottaggio consente di adeguare meglio il risultato elettorale alle scelte degli elettori. Ma apponendo dei correttivi al turno unico il sistema sarebbe più trasparente". Così il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli che all'Adnkronos spiega: "Il correttivo in un sistema a turno unico deve intervenire quando il candidato che ha la maggioranza dei voti non ha un distacco rispetto agli altri particolarmente significativo. Il distacco tra i candidati dovrebbe essere infatti di almeno il 40% dei voti validi espressi e almeno un 10% di differenza rispetto al secondo candidato classificato".

Secondo Mirabelli, "il doppio turno consente all'elettore di esprimersi al primo turno ovviamente a favore della lista o del candidato a cui va il maggior consenso; mentre al secondo turno permette di dare il voto al candidato meno lontano dalla propria scelta. Nelle elezioni comunali possono esserci trattative o aggregazioni al secondo turno", rammenta il costituzionalista, individuando quindi le due principali controindicazioni del sistema che prevede il ballottaggio: "Al secondo turno cresce l'astensionismo come dato di fatto e ci può essere un negoziato non limpido fra le parti". "Per la verità può essere superato se a turno unico ci fosse il doppio voto trasferibile - commenta - Ma questo complicherebbe troppo la vita e sarebbe oscuro da prendere in considerazione".

Guardando al turno unico, "chi vince anche con margine modesto di maggioranza comunque sarebbe eletto. Direi quindi che il doppio turno è quello che più rispecchia la scelta diretta dei cittadini. Anche se il turno unico, senz'altro più trasparente, con il correttivo sarebbe equivalente", ricorda. Doppio turno o turno unico quindi? "Il turno unico è l'esito normale se c'è un forte bipartitismo. Il doppio turno consente più frammentazione. La scelta di un sistema o di un altro - risponde il presidente emerito - dipende dal quadro politico: se c'è bipartitismo netto, il turno unico è risolvente ed adeguato". (di Roberta Lanzara)