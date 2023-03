Comuni, Cesare Mirabelli: "Stop ballottaggio? Se garantito margine premio maggioranza"

Nel provvedimento allo studio in I Commissione in Senato "serve correttivo che istituisce distanza minima di almeno 5 punti tra i due candidati più votati"

Dopo il blitz della maggioranza lo scorso primo marzo in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama, la cancellazione del ballottaggio per l'elezione del sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti torna alla ribalta inserita dalla senatrice della Lega, Daisy Pirovano, nel testo unificato sull'elezione diretta delle Province, in discussione oggi in Commissione al Senato. Per l'elezione del sindaco, anche in grandi città metropolitane come Roma, Milano, Torino, la proposta normativa ricalca quanto già avviene nei piccoli comuni: basterebbe il 40% delle preferenze invece delle previste 50 per diventare primo cittadino.

Secondo il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli, si tratta di un provvedimento che "tende a un rafforzamento del bipolarismo centrato sulla figura di leader" e che "contiene un punto di debolezza non prevedendo un margine di differenza tra il candidato più votato e il secondo più votato". Un margine che farebbe da "garanzia che non ci sia un irragionevole premio di maggioranza ma una possibilità, con il secondo turno, di verificare la significatività del distacco fra i due candidati, incidendo così meno sul sacrificio dell'uguaglianza del voto".

Il punto critico, spiega il presidente emerito, è che "con il 40% dei voti il sindaco eletto ottiene il 60% anche dei seggi della sua coalizione o del raggruppamento che rappresenta. Vale a dire che c'è un premio di maggioranza che converte il 40% dei voti nel 60% dei seggi. La debolezza è non prevedere che questa soglia abbia effetto solo quando c'è un distacco significativo dal secondo votato...".

Mirabelli ipotizza: "Se un eletto ha il 40% dei voti e il secondo votato ha il 39% si giustifica l'assenza di ballottaggio o non sarebbe necessaria una votazione al secondo turno? Per garantire una effettiva rappresentatività, tra primo e secondo votato occorrerebbe introdurre una distanza minima di almeno 5 punti, necessaria quando non si supera il 50%, cioè non c'è la maggioranza assoluta"; "un correttivo quindi che istituisca un margine di differenza tra il primo più votato e il secondo più votato".

Quale il vantaggio di un'eliminazione del doppio turno nei grandi comuni? "Semplificare di fatto, non giuridicamente, ulteriormente il panorama delle liste che vengono presentate, perché si cercherebbe una aggregazione più forte prima delle elezioni - risponde il costituzionalista - Le liste marginali avrebbero infatti più marginalità, meno spazio e presenza". E' una riforma auspicabile? "Difficile dire: gli effetti come in tutte le riforme elettorali dipendono dal contesto politico. Diciamo -conclude- che forza la mano ancora di più verso il bipolarismo". (di Roberta Lanzara)