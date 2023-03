Comuni, Fontana: "Elezione diretta sindaci ha garantito stabilità e governabilità"

"Avrebbe favorito leadership personali? In realtà crisi dei partiti ha forse cause più profonde"

"Il meccanismo dell’elezione diretta dei Sindaci, ha garantito stabilità e governabilità alle amministrazioni comunali. La legge numero 81 ha inoltre contribuito ad avvicinare i cittadini alle istituzioni, rappresentando un passo in avanti verso quella 'democrazia matura' richiamata, non a caso, dal titolo stesso di questo incontro". Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, intervenendo al convegno in Sala della Regina, a Montecitorio, 'Una democrazia matura. I 30 anni dell’elezione diretta dei Sindaci: stabilità e governabilità'.

"Sembrava che, con tale riforma, anche in Italia potesse crearsi una 'democrazia dell’alternanza', che superasse quella 'democrazia bloccata' sui cui limiti avevano insistito studiosi del calibro di Giovanni Sartori e Angelo Panebianco. In quegli anni - prosegue - era tutto il sistema politico italiano che andava ridefinendosi, anche come conseguenza dei mutati assetti politici internazionali successivi al 1989. In particolare, la spinta maggioritaria si espresse anche con il referendum elettorale del 18 aprile 1993, che avrebbe poi portato il Parlamento ad approvare le leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277 con le quali veniva introdotto un sistema elettorale maggioritario corretto da una quota proporzionale. In questi 30 anni, la legge n. 81 ha comunque conseguito alcuni degli obiettivi che il legislatore si era dato: in primo luogo, stabilità e governabilità".

"Al di là di ciò, non è però mancato tra gli studiosi chi ha evidenziato alcune criticità della legge, ad esempio quella secondo cui essa avrebbe favorito le leadership personali, sottraendo così potere ai partiti e alla loro attività di selezione della classe politica. In realtà - obietta Fontana - la crisi dei partiti ha, forse, cause molto più profonde, rintracciabili nei processi di individualizzazione messi in moto dalla globalizzazione, come intuì il grande sociologo tedesco Ulrich Beck".