Comuni: Gazzetta Amm, 15 i capoluoghi ‘virtuosi’ per spesa in straordinari a dipendenti

Da Nord a Sud sono 15 i capoluoghi di provincia più ‘virtuosi’ nella spesa per gli straordinari pagati ai propri dipendenti a tempo indeterminato e che si aggiudicano la tripla AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Di questi, al Nord troviamo Torino, con una spesa pari a 1.086.613,48 euro, Udine con 113.803,97, Vercelli con 47.681,89. Scendendo lungo lo Stivale abbiamo: Ravenna (234.290,52), Reggio Emilia (284.920,41), Firenze (550.867,35), Livorno (174.964,64), Perugia (186.260,37), Latina (115.160,84). Un buon numero, infine, appartiene al Sud: Isernia (18.182,07), Avellino (26.414,68), Catania (345.284,47), Messina (133.990,27), Palermo (898.301,88), Sassari (164.066,69).