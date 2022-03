Comuni: Gazzetta Amm, a Milano record spese in convegni, 14.160.605 euro nel 2020

E’ Milano il capoluogo di provincia che, in valori assoluti, ha la maggiore uscita per spese per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e convegni, raggiungendo nel 2020 la cifra record di 14.160.605,78 euro. A decretarlo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Dopo Milano, fra le città con le più elevate spese per questa voce, superiori a 1.000.000 di euro, seguono in classifica, a distanza: Salerno (2.446.314,72), Rimini (2.384.898,59), Trieste (1.889.159,04), Palermo (1.763.257,56), Verona (1.600.245,74), Catania (1.308.486,63), Napoli (1.187.252,78), Venezia (1.141.961,80), Treviso (1.045.050,00), Ancona (1.040.343,93).