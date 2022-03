Comuni: Gazzetta Amm, Verbania e Modena capoluoghi con spesa più bassa per convegni

Verbania e Modena sono i capoluoghi di provincia più ‘parsimoniosi’ in fatto di spese per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e convegni, che nel 2020 sono praticamente vicine allo zero: rispettivamente 65,00 euro per Verbania e 68,40 per Modena. Si evince dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Tra le città che per questa voce di spesa riescono a fare più ‘economie’, restando al disotto dei 1.000 euro, troviamo nell’ordine: Macerata (167,96), Cosenza (319,72), Andria (732,00), Ferrara (800,00).