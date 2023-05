Comunicato ufficiale Mkhitaryan: le sue condizioni

Non arrivano buone notizie in casa Inter. Mister Simone Inzaghi, dopo il match di ritorno dell'Euroderby, deve fare i conti con i problemi fisici rimediati da Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista ha rimediato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra : questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali.

Di seguito il bollettino medico dell'Inter: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Nonostante non siano stati diramati i tempi di recupero, la sensazione è che Inzaghi voglia fare di tutto per averlo in finale di Champions League. Per questo motivo salterà la sfida contro il Napoli, in calendario domenica pomeriggio allo stadio Maradona.

Fantacalcio.it per Adnkronos