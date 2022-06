Comunicazione, con Digital Communication Day conclusa 15° edizione Forum

Con il Digital Communication Day, si è conclusa la quindicesima edizione del Forum della Comunicazione, l’appuntamento italiano della comunicazione interna ed esterna organizzato da Comunicazione Italiana. Nella seconda e ultima giornata dell’evento, tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione di Adnkronos – Main Media Partner dell’appuntamento – e in diretta Live Streaming su comunicazioneitaliana.tv, protagonisti della comunicazione d’impresa, della comunicazione istituzionale e del marketing provenienti da aziende leader del paese si sono confrontati su numerose tematiche concernenti l’eredità della crisi, la centralità della sostenibilità nelle strategie aziendali, la digital transformation e l’impatto del digitale sulla comunicazione istituzionale, i nuovi orizzonti del marketing e molto altro.

Sessioni “Phygital Talk”, che hanno visto in qualità di relatori Direttori Comunicazione, Direttori Marketing e Opinion Leader del mondo della comunicazione, si sono alternate a sessioni “Innovation Speech” in cui protagonisti B2B della comunicazione hanno presentato best practice e case study – sulla relazione tra aziende di servizi e clienti, sulla brand reputation, sul monitoraggio dei media e sugli strumenti digitali per una comunicazione efficace – utili per orientarsi nei nuovi scenari globali.

A promuovere la seconda giornata del Forum, gli Official Partner Eni, Havas Media Group e Volocom, il Media Partner Fasi e i Partner Axerta, Compendium, Digital Angels, Doxee, FMA Hub, Future4 Comunicazione, Onclusive, Paprika Software e Together, ai quali va il ringraziamento degli organizzatori. Chi non è riuscito a seguire l’evento in diretta potrà rivedere le due giornate in differita sul canale YouTube di Comunicazione Italiana o riascoltare le sessioni in formato podcast. Su www.comunicazioneitaliana.it sarà invece possibile conoscere i prossimi appuntamenti di Comunicazione Italiana.