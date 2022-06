Comunicazione: Oppi (Alfasigma), “Fondato Sanitask perché strategico per azienda lavorare su relazioni umane”

“Il forum Comunicazione è un appuntamento imperdibile per i comunicatori. Quest’anno è in presenza e riusciamo, quindi, a parlarci ed è, per questo, un momento di relazioni umane ritrovate”. Così l’Head of Corporate Communication & Media Relations di Alfasigma, Biagio Oppi, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “A partire dal Covid abbiamo capito che diventava strategico, per garantire la stabilità dell’azienda, lavorare sulle relazioni umane. Per questo abbiamo fondato un portale, Sanitask, che permette di puntualizzare i temi del mondo della farmaceutica, mettendo in connessione l’azienda con gli opinion leaders”, ha concluso.