circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicazioni Premier su Consiglio europeo: le risoluzioni approvate e quelle respinte

27 ottobre 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella giornata di mercoledì 22 ottobre, il Premier Meloni ha svolto le comunicazioni di rito in Parlamento sul Consiglio europeo del 23-24 ottobre a Bruxelles. L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione della Maggioranza nello stesso testo approvato dal Senato, con 197 voti favorevoli e 104 contrari. Sono state invece respinte le risoluzioni presentate dalle opposizioni, tranne alcuni passaggi del documento presentato da Azione sul quale il Governo si era espresso favorevolmente con alcune riformulazioni. La risoluzione approvata impegna il Governo su diversi punti, tra i quali: proseguire l’impegno per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina; mantenere una forte pressione sulla Russia; continuare ad avere un ruolo di primo piano nell’attuazione del Piano di pace del Presidente Trump per il Medio Oriente; mettere a punto una tabella di marcia per la difesa europea con un adeguato sostegno finanziario; contribuire alla difesa nazionale in linea con l’obiettivo di costruire un solido pilastro europeo all’interno della NATO; ribadire come la proposta di revisione della legge sul clima sia strettamente legata alla competitività europea nel suo complesso; sostenere il rilancio della competitività attraverso la semplificazione normativa, il sostegno alle imprese a cominciare dal settore automotive, l’indicazione di obiettivi climatici realistici; valutare le proposte della Commissione europea in materia di edilizia abitativa al fine di assicurare sufficienti finanziamenti sia alle imprese che ai cittadini e infine proseguire gli sforzi per una rapida ed efficace attuazione del Piano sulla migrazione e l’asilo.

Il testo della risoluzione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Consiglio europeo pace in Ucraina difesa europea clima competitività migrazione e asilo
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza