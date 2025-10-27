Comunicazioni Premier su Consiglio europeo: le risoluzioni approvate e quelle respinte

Nella giornata di mercoledì 22 ottobre, il Premier Meloni ha svolto le comunicazioni di rito in Parlamento sul Consiglio europeo del 23-24 ottobre a Bruxelles. L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione della Maggioranza nello stesso testo approvato dal Senato, con 197 voti favorevoli e 104 contrari. Sono state invece respinte le risoluzioni presentate dalle opposizioni, tranne alcuni passaggi del documento presentato da Azione sul quale il Governo si era espresso favorevolmente con alcune riformulazioni. La risoluzione approvata impegna il Governo su diversi punti, tra i quali: proseguire l’impegno per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina; mantenere una forte pressione sulla Russia; continuare ad avere un ruolo di primo piano nell’attuazione del Piano di pace del Presidente Trump per il Medio Oriente; mettere a punto una tabella di marcia per la difesa europea con un adeguato sostegno finanziario; contribuire alla difesa nazionale in linea con l’obiettivo di costruire un solido pilastro europeo all’interno della NATO; ribadire come la proposta di revisione della legge sul clima sia strettamente legata alla competitività europea nel suo complesso; sostenere il rilancio della competitività attraverso la semplificazione normativa, il sostegno alle imprese a cominciare dal settore automotive, l’indicazione di obiettivi climatici realistici; valutare le proposte della Commissione europea in materia di edilizia abitativa al fine di assicurare sufficienti finanziamenti sia alle imprese che ai cittadini e infine proseguire gli sforzi per una rapida ed efficace attuazione del Piano sulla migrazione e l’asilo.

