Con Balmain la moda è sempre più digitale

E' stato il primo marchio di lusso a credere negli NFT. Ora Balmain fa un passo ulteriore. All'inizio del mese la casa francese ha annunciato una partnership globale a lungo termine con MINTNFT come parte della sua strategia per entrare in una decentralizzazione più spinta. Insieme hanno introdotto un NFT unico nel suo genere chiamato "Non-Fungible Thread (filo)", con il quale Balmain punta a diventare leader nella prossima era degli NFT e del business Web 3, con l'immersione "omnichannel". Qualsiasi cliente Balmain potrà aderire al Non-Fungible Thread, ottenendo l'accesso anticipato ai lanci di prodotti e a oggetti fisici e digitali unici. Anche le sfilate potrebbero presto diventare esclusivamente digitali: la maison è infatti in trattative con 4 diverse piattaforme metaverso.