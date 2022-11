Con Crypto.com in palio un biglietto per la finale dei Mondiali

I Mondiali di Qatar 2022 hanno preso il via domenica e Crypto.com, sponsor ufficiale della manifestazione, è pronto al lancio di numerosi progetti per coinvolgere i tifosi di tutto il mondo. In particolare, il gigante cripto ha da poco inaugurato un nuovo contest, “Ball of Fortune”, che consentirà ai fortunati vincitori di aggiudicarsi un biglietto per la finale del torneo. Potranno aderire all’iniziativa gli utenti iscritti alla piattaforma, a fronte di una spesa di almeno 100$ in prodotti Crypto.com.