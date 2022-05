Con Fly Future 2022 Roma capitale di aviazione e spazio

Roma diventa la capitale dell’aviazione e dello spazio. Arriva infatti 'Fly Future 2022', il primo evento italiano dedicato agli appassionati del volo e a coloro che, soprattutto tra i giovani, intendano trovare un’opportunità lavorativa nel settore aerospaziale. La kermesse dell'aerospazio si apre lunedì 23, e continua fino a martedì 24, presso l’Università Europea di Roma e vedrà la partecipazione di decine di piloti, manager, professionisti ed esperti, che racconteranno la loro esperienza e risponderanno a domande e curiosità. Previsti anche numerosi stand di scuole di volo, istituti aeronautici, aeroclub, aziende e associazioni. "Saranno due giornate intensissime, con molti ospiti e conferenze su diversi argomenti, che potranno fornire ai giovani partecipanti tutte le informazioni utili per lavorare in futuro nel settore dell’aviazione e dell’aerospazio" conferma Luciano Castro, ideatore e presidente di Fly Future.

"La crescita del trasporto aereo in tutto il mondo - aggiunge Castro- ha fatto impennare la richiesta di piloti, assistenti di volo, tecnici e altri professionisti, offrendo così interessanti opportunità di carriera in un settore in grande sviluppo. Parallelamente, anche l’Agenzia Spaziale Europea sta selezionando nuovi astronauti per le prossime missioni nel cosmo". Il programma di 'Fly Future 2022' si aprirà con il convegno "Professione Volo. Le opportunità di lavoro e di carriera nel settore dell’aviazione e del trasporto aereo in Italia" in cui sarà anche celebrato il 100° anniversario della nascita nel 1922 a Trieste della prima compagnia aerea italiana Sisa-Società Italiana Servizi Aerei. Le due giornate dell’evento proseguiranno poi con oltre 20 conferenze e incontri: tra gli altri, interverranno Francesca Longhi, prima comandante pilota di Ita Airways, Antonio Chialastri, già comandante di lungo corso in Alitalia e autore di libri aeronautici, Gaetano Intrieri, amministratore delegato della nuova compagnia aerea Aeroitalia, e Fabio Consoli, già test pilot del caccia Eurofighter nell’Aeronautica Militare. Ci saranno poi i direttori di importanti scuole di volo come Urbe Aero, Cantor Air, European Aviation Academy, Aero Club di Roma e Flyence Aviation Academy. Previsti anche gli interventi di esperti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e di Enav, Airbus Italia e Crewlink (gruppo Ryanair).

L’evento si concluderà nel pomeriggio di martedì 24 maggio con il convegno "Lavorare nello spazio. Il futuro dei prossimi astronauti italiani tra stazioni orbitanti, ritorno sulla Luna e esplorazione di Marte" organizzato in collaborazione con BIS-Italia. Ospite d’onore, a trent’anni esatti dal suo volo in orbita nel 1992, il primo astronauta italiano Franco Malerba, che racconterà la sua missione nello spazio sullo shuttle Atlantis. Interverrà anche Gabriele Mascetti, capo ufficio Volo Spaziale Umano dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). "Fly Future 2022" è promosso dall’associazione Ifimedia, in collaborazione con Mediarkè e Università Europea di Roma. L’evento ha ricevuto i patrocini da ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enac, Asi, Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv), Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad) e Aopa Italia. Main sponsor è la scuola di volo Urbe Aero. La partecipazione è aperta a tutti, previo acquisto di un pass nominativo valido per le due giornate.