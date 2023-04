"Con i giovani, contro le mafie. Il riscatto parte da Sud", in onda su Radio Made in Italy

Giovedì 20 aprile dalle 18:00 su Radio Made in Italy fm 102.3 (Puglia) e in streaming dal sito www.radiomadeinitaly.it , Alex Cucciolla conduce la terza puntata di “Cuore italiano" dal tema “Con i giovani, contro le mafie. Il riscatto parte dal Sud”. Tra gli ospiti Don Luigi Merola, il parroco anticamorra presidente della Fondazione ‘A voce d’e’ Creature’, Don Angelo Cassano, sacerdote e referente regionale dell’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, Ambrogio Crespi, regista del docufilm “Terra Mia” sui testimoni di giustizia, Benedetto Zoccola, testimone di giustizia. In studio, assieme al conduttore, ci sarà la giornalista Antonella Daloiso. Una puntata dedicata alle nuove generazioni con uno sguardo al futuro per portare come centralità tra i giovani tutti i temi culturali contro ogni mafia e per superare gli ostacoli delle realtà più difficili del Sud d’Italia.