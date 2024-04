Con il corso di ASI Magia, parte il Registro degli Operatori del Terzo Settore

Prendi ASI, uno dei più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva con il suo Terzo Settore in grande espansione. E Supermagic, giunto alla XVII edizione di grandi successi, il migliore spettacolo di magia, così qualificato dalla Federazione Internazionale delle Società Magiche. E come in un pentolone per pozioni magiche ecco nascere il club “Supermagic Asimagia” punto di incontro esclusivo per tutti gli appassionati dell’Arte Magica: dai più famosi professionisti ai più giovani appassionati.

Tra le varie attività pratiche e didattiche il club ha appena ricevuto l’egida di ASI per il corso per tecnico di palcoscenico per spettacoli di magia. Il primo di altri che seguiranno. ASI rilascerà il diploma e il corso sarà tenuto dal patron di Supermagic e Responsabile del Settore ASI Magia, l’avvocato Remo Pannain e dal direttore di palco Gabriele Testa.

“ASI Magia – spiega Simone Levanti, Direttore del Terzo Settore dell’Ente – propone corsi di vari livelli di magia, crea eventi, aiuta gli appassionati e fa crescere in Italia la passione e la pratica dell’antichissima arte della prestigiazione.

ASI ha deciso di costituire il Registro degli Operatori del Terzo Settore approvato nel corso della Giunta esecutiva di ASI. E quanti supereranno questo corso saranno i primi ad entrare ufficialmente in un Registro che ospiterà tutti coloro che operano in ambito extrasportivo e socio-culturale. Un vero e proprio punto di riferimento per un mercato attualmente destrutturato e dalle notevoli potenzialità. Questo registro rappresenta una novità assoluta nella proposta formativa degli Enti di Promozione Sportiva, scelta figlia di una visione che avrà l’effetto di precorrere i tempi indirizzando le future politiche di riconoscimento e dignità di figure che operano nell’ambito del Terzo Settore”.

Per maggiori info: supermagic@supermagic.it

