Con il WeHybrid 2.0 nuovi servizi e incentivi per i clienti 'green' Toyota

Con l'arrivo della nuova Yaris Cross - che estende al segmento B-Suv la fortunata formula del modello di origine - Toyota potenzia le proposte del 'mondo' WeHybrid con una offerta 2.0, che punta ad assicurare per i clienti dei modelli ibridi sempre maggiori servizi e incentivi nell'ottica di sostenere la visione di sostenibilità, mobilità e connettività che da decenni caratterizza la proposta del gruppo giapponese.

Nel 2020 questo 'sistema' costruito intorno al cliente aveva proposto il WeHybrid Insurance, una assicurazione con un premio legato esclusivamente al chilometraggio percorso con il motore termico acceso (il costo chilometrico, non viene applicato ai chilometri percorsi con l’ausilio del solo motore elettrico), il WeHybrid Service, un servizio di manutenzione con sconto sui tagliandi che aumenta al crescere della percentuale percorsa in elettrico, e il WeHybrid Challenge, che consente ai clienti di accumulare Toyota Green Credits da utilizzare attraverso l’app KINTO Go, al raggiungimento di determinate percentuali di percorrenza in elettrico.

Oggi, con l'arrivo della Yaris Cross vengono introdotti tre nuovi servizi: si parte con il WeHybrid Credit riservato a chi abbia sottoscritto un contratto Toyota Easy, e che prevede - nei primi 24 mesi - un meccanismo premiante in Green Credits per ogni km percorso in elettrico. Così ogni 500 km in elettrico il cliente conquisterà dei traguardi che gli daranno la possibilità di ricevere 10 Toyota Green Credits che corrispondono a 5 euro.

Al raggiungimento delle soglie chilometriche i clienti avranno da subito la possibilità di convertire i Toyota Green Credits in un voucher Kinto Go per acquistare i servizi offerti dall’applicazione in parcheggi, eventi, mobilità alternativa. Ma sarà possibile anche cumulare i Toyota Green Credits in un portafoglio virtuale che il cliente potrà utilizzare come bonus rinnovo in caso di acquisto di una nuova Toyota con la formula Toyota Easy, scontandoli direttamente dal debito residuo.

Altro nuovo servizio è il WeHybrid Race con cui i clienti verranno coinvolti in vere e proprie sfide, più volte l’anno, mantenendo alto il loro impegno ad una guida sempre più virtuosa e verranno premiati per il miglior risultato raggiunto. Uno stimolo a una guida 'green' arriva anche dal WeHybrid School che punta a far scoprire ai clienti le potenzialità del programma e dei modelli ibridi e come ottenerne il massimo, in termini di consumi ed emissioni.