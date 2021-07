Con la hyper GT ispirata alla città di New York viene presentato il programma di personalizzazione "bespoke" alla base di ogni Battista

- Automobili Pininfarina rivela che ogni Battista hyper GT sarà unica e personalizzata grazie al programma di personalizzazione bespoke appositamente sviluppato

- Il primo esemplare bespoke si ispira alla città di New York e presenta la carrozzeria in fibra di carbonio a vista, trama sviluppata e dedicata esclusivamente ai prodotti di Automobili Pininfarina, con il filo conduttore costituito dai colori rosso, bianco e blu

- I clienti saranno invitati nella sede di Cambiano per creare il loro veicolo perfetto in un nuovo spazio Atelier che sarà inaugurato nel corso di quest'anno, appositamente costruito accanto alla linea di produzione della Battista

- La possibilità di bespoke va dai colori e dalle combinazioni uniche di vernice esterna, agli interni e alla grafica, consentendo ai clienti di personalizzare ogni elemento della lussuosa Battista.

- Il programma di assoluta avanguardia offre ai clienti la possibilità di collaborare direttamente con i designers della Battista, garantendo così che non ci saranno due modelli uguali ed esaltando il suo status di oggetto da collezione, come i modelli Pininfarina del passato

TORINO, Italia, 21 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Ogni Battista sarà un'interpretazione veramente unica della lussuosa hyper GT, grazie al programma di personalizzazione bespoke di Automobili Pininfarina ed è stato anche svelato il design del primo veicolo frutto di questo programma speciale.

Automobili Pininfarina vanta una tradizione impareggiabile nella creazione di veicoli esclusivi e il suo programma bespoke garantirà che ogni esemplare sia unico e che la personalità di ogni cliente venga impressa nel tessuto stesso della vettura. Il primo esemplare bespoke si ispira alla città di New York e presenta un sofisticato tema cromatico rosso, bianco e blu, caratterizzato da una carrozzeria in fibra di carbonio a vista di trama esclusiva, con il caratteristico punto Iconica Blu, che offre una visione spettacolare da ogni angolazione.

Tutti i clienti Battista sono invitati ad un'esperienza con il team di design per creare la loro hyper GT completamente elettrica, come parte di un intenso processo di collaborazione. Un nuovo spazio Atelier presso lo stabilimento di Cambiano, che sarà inaugurato nel corso di quest'anno, fornirà l'ambiente perfetto per ispirare il processo creativo, ospitando una vasta gamma di campioni di colori e materiali accanto alla linea di montaggio, dove i tecnici esperti di Automobili Pininfarina trasformeranno i sogni dei clienti in realtà.

Sara Campagnolo, Head of Colour and Materials Design di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "Il nome Pininfarina vanta un patrimonio storico di vetture uniche, e la Battista continua la tradizione: ogni vettura sarà veramente personalizzata attraverso il design bespoke. I nostri clienti hanno l'opportunità unica di entrare a far parte della famiglia Automobili Pininfarina, immergendosi nel processo di design con i nostri talentuosi artigiani, in modo da assicurarsi che la loro vettura ne rifletta la personalità e gusto e sia realizzata con un tocco davvero personale. I clienti contribuiscono quindi a portare avanti lo sviluppo del lusso sostenibile, creando al contempo un pezzo unico da collezione."

Ogni elemento del veicolo riceve un trattamento personalizzato, e ai clienti viene offerto un servizio di consulenza a 360 gradi per una creazione unica. Il programma bespoke di Automobili Pininfarina traduce in realtà i dettagli più raffinati, presentando questa creazione ispirata a New York che debutta con carrozzeria in carbonio a vista, trama esclusivamente sviluppata e dedicata, con il caratteristico punto Iconica Blu.

La nuova creazione comprende anche Performance Stripes e Pinstripe con finiture nel caratteristico Bianco Sestriere metallizzato, meticolosamente applicato a mano date le forme complesse dei pannelli della carrozzeria, con un Exterior Jewellery Pack rosso, che completa elegantemente il design esterno con un Furiosa Carbon Accent Pack e esclusive finiture in carbonio nero a vista. Combinando materiali compositi avanzati con tecniche tradizionali di realizzazione della carrozzeria, la finitura applicata a mano per questo modello unico richiederà centinaia di ore di attenzione da parte dei nostri esperti.

Per il primo progetto bespoke, le ruote Impulso presentano una finitura in Dark Matt Grey con ghiera centrale in alluminio spazzolato anodizzato nero, abbinata al tetto nero Goccia, al diffusore posteriore, al parafango posteriore e alle scritte bassofondate sui in alluminio spazzolato.

I lussuosi interni offrono ulteriori possibilità di personalizzazione con tutto, dalla scelta della pelle e dell'Alcantara, alle impunture a contrasto, Interior Jewellery Pack e dettagli interni in pregiato alluminio. Un totale di 128 milioni di combinazioni offre ai clienti l'opportunità di esprimere i propri gusti individuali.

Il primo esemplare bespoke è equipaggiato con sedili Pilota rifiniti con rivestimenti in pelle nera e Alcantara Iconica Blu con inserti in colore blu Navy, che mettono elegantemente in risalto il design degli interni della Battista e i materiali di gran pregio. Il motivo esterno è ripreso negli interni con cuciture Iconica Blu con esclusive impunture a punto croce bianche e rosse, logo rosso sui poggiatesta e inimitabili cinture di sicurezza bianche, con punto Iconica Blu sulla parte posteriore dei sedili in carbonio. I dettagli in alluminio spazzolato presentano finiture in rosso, con un sottile richiamo all'Exterior Jewellery Pack rosso, con dettagli più scuri conferiti dall'Interior Jewellery Pack e finiture in alluminio spazzolato anodizzato nero.

Oltre alla selezione di 56 vernici per gli esterni, i proprietari della Battista hanno anche l'opportunità di scegliere la carrozzeria in fibra di carbonio a vista, verniciature personalizzate per il tetto 'Goccia', dettagli estetici esterni realizzati con finiture anodizzate o vernici create ad hoc, o un frontale a contrasto nel colore prescelto.

Il Carbon Accent Pack e il Furiosa Carbon Accent Pack sono disponibili con una vasta scelta di colori di vernice personalizzati o finiture in fibra di carbonio a vista, integrati dalla Pinstripe Furiosa alle estremità della carrozzeria. Inoltre, le calotte degli specchietti, il parafango posteriore, le pinze dei freni, i cerchi in lega - in entrambi i design Prezioso e Impulso - e le ghiere centrali possono essere completamente personalizzate.

Anche le incisioni sulla targhetta del telaio, situata tra i sedili, possono essere personalizzate, così come l'incisione della porta lato passeggero.

L'unicità e l'esclusività offerte dal programma bespoke miglioreranno l'aspetto investimento della Battista, aggiungendosi alla ricca tradizione di Pininfarina nella creazione di capolavori automobilistici. Lo stabilimento di Cambiano ospiterà un nuovo Atelier dove i clienti saranno invitati a creare la loro vettura unica insieme ai designers stessi. La nuova struttura sarà collocata accanto alla linea di produzione, dove tecnici specializzati assembleranno la Battista, sotto lo stesso tetto degli storici e inestimabili modelli Pininfarina realizzati in 91 anni di storia.

Con una selezione accuratamente studiata di veicoli storici e classici in mostra nel vicino museo, il nuovo Atelier di Cambiano servirà da ricco hub di eccellenti veicoli da collezione per ispirare la prossima generazione di creazioni automobilistiche completamente elettriche.

Per ulteriori informazioni visitaautomobili-pininfarina.com/media-zone

NOTE DEL REDATTORE

LA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINALa Battista sarà la vettura più potente mai progettata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile in qualsiasi vettura sportiva omologata per la circolazione stradale dotata di motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale vettura da corsa di Formula 1 con scatto da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e in grado di sprigionare una potenza di 1900 CV e 2300 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a emissioni zero. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP simulata di oltre 500 km con un'unica ricarica. Un massimo di 150 Battista saranno prodotte artigianalmente presso l'atelier Pininfarina SpA di Cambiano, Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINAAutomobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco, in Germania, e vanta un team di esperti dirigenti automobilistici di marchi di auto di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista hyper GT e tutti i modelli futuri saranno venduti e assistiti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di auto di lusso più sostenibile al mondo.

L'azienda rappresenta un investimento al 100% di Mahindra & Mahindra Ltd e prende il nome di Automobili Pininfarina a seguito della sottoscrizione di un contratto di licenza di marchio tra Pininfarina S.p.A. e Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. assumerà un ruolo influente nel sostenere le capacità di design e produzione, forte della sua esclusiva esperienza di oltre 91 anni nella produzione di molte delle vetture più iconiche al mondo.

