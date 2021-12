Nell’incontro organizzato a Milano da Royal Canin per il lancio di Sensory, la nuova linea di cibo umido pensato per stimolare i sensi del gatto, c'è stato modo di parlare anche del boom di adozioni intorno agli amici a quattro zampe come cani e gatti durante il periodo pandemico. Il pet owner director Royal Canin, Elisabetta Bracci, spiega come l'azienda leader nel settore del pet food si sia mossa per aiutare i nuovi proprietari.