Con l'aumento dei prezzi, bisogna trovare nuovi e insoliti modi per risparmiare

Il 2022 ha fatto segnare un rincaro dei prezzi sostanzialmente in tutti i settori. Il motivo principale è la crisi energetica, causata dall'aumento del costo del gas e dai problemi di approvvigionamento provocati dalla guerra in Ucraina. L'aumento del costo energetico ha infatti colpito tutti i settori produttivi e il settore dei trasporti, facendo così registrare un incremento dell' inflazione .

La riduzione del potere di acquisto delle famiglie italiane è un problema a cui bisogna fare fronte a livello nazionale, ma ogni individuo può, nel suo piccolo, trovare nuovi modi per risparmiare.

1. Cucinare a casa più spesso

Mangiare fuori o acquistare piatti già pronti può essere molto costoso. Sicuramente si guadagna in tempo e fatica, e magari si coglie l'occasione per passare qualche momento in compagnia, ma le tasche ne risentono. Bisognerebbe quindi ridurre le uscite al minimo indispensabile, magari per quelle occasioni a cui non si può rinunciare o per mangiare qualcosa di particolare che non è possibile prepararsi a casa. Imparare a fare la spesa acquistando prodotti di qualità a prezzi bassi è quindi un ottimo metodo per risparmiare, ed è comunque sempre possibile invitare gli amici a cena per passare del tempo in compagnia. Sicuramente anche per loro il risparmio sarà gradito!

2. Usare una VPN ed eliminare i cookie

Quando si fa shopping online, molti siti sono in grado di mostrare offerte particolari in base all'utente, grazie a servizi di personalizzazione tramite cookie. Questo non porta però soltanto vantaggi: a volte, infatti, i prezzi mostrati sono più alti rispetto a quelli normali, magari perché si è già usufruito di una particolare offerta o perché non ci si trova nel paese giusto. La soluzione è eliminare i cookie (e di conseguenza le relative personalizzazioni) e utilizzare una VPN. Con una VPN online , infatti, è possibile mostrare un indirizzo IP diverso dal proprio, accedendo così a offerte altrimenti precluse.

3. Cominciare a frequentare la biblioteca

Le biblioteche non hanno solo libri. In biblioteca si possono infatti prendere in prestito anche quotidiani, riviste, film, giochi da tavolo, videogiochi. Frequentandone una, quindi, non si risparmia solo sulla lettura ma anche su molto altro. Le biblioteche poi organizzano spesso anche incontri a tema, giornate di approfondimento, serate di gioco, ecc., quindi sono anche un modo per stare in compagnia, oltre che per risparmiare.

4. Eliminare il metodo di pagamento dagli account online

Molti degli acquisti che si fanno online sono impulsivi . Si vede qualcosa che interessa e con un semplice clic si procede all'acquisto. Questo è ovviamente molto comodo, ma porta anche a riflettere poco su ciò che si acquista. L'operazione è talmente veloce e indolore che l'ordine viene inviato ancora prima di avere il tempo di chiedersi se si sta facendo la cosa giusta. Per chi proprio non riesce a trattenersi, una soluzione è quella di non tenere memorizzata la propria carta di credito negli account utilizzati per gli acquisti online. In questo modo si rende lo shopping un po' meno comodo, e sarà più probabile fermarsi prima dell'acquisto.