Con 'Lineamenti diritto urbanistico e edilizia' di Morelli, cassetta attrezzi per orientarsi

Con 'Lineamenti di diritto urbanistico e dell'edilizia' arriva una vera e propria cassetta degli attrezzi per orientarsi sulla materia. Un'opera a 360 gradi, quella di Sabrina Morelli, avvocato cassazionista del Foro di Roma con specializzazione nel settore urbanistico, edita da 'Dike Giuridica' che offre al lettore - studioso, funzionario, professionista - gli strumenti indispensabili per affrontare e risolvere le complesse dinamiche del settore. Il libro della Morelli nasce dall'esperienza maturata da oltre dieci anni di insegnamento in diritto urbanistico ai Master Eref (Executive Real Estate Finance & Development) e Real Estate Finance all'Università della Luiss. Master, questi, il cui obiettivo è proprio quello di formare nuove figure professionali per affrontare il nuovo contesto in cui si confrontano gli operatori del mercato immobiliare che si caratterizza per profili di complessità maggiori rispetto al passato.

"Il libro della collega Morelli - spiega all'Adnkronos Gianluca Mattarocci, professore associato all'Università di Roma Tor Vergata e direttore e membro del Comitato scientifico del Master in Real Estate Finance istituito dalla Luiss Business School - permette di andare a vedere con un taglio molto pratico e grazie ad un'esperienza maturata in anni di analisi del settore quali sono i principali problemi degli operatori del mercato immobiliare italiano. L'approccio del libro - rileva - non è solo indirizzato a giuristi, specialisti delle normative ma anche agli imprenditori che devono affrontare progetti di medio grande importanza in grandi città come Roma e più in generale sul mercato italiano".

A differenza di quanto è dato rinvenire nell'ordinamento di altri Stati europei, spiega Morelli nel suo libro, "per quanto attiene al diritto urbanistico (diversamente che per il diritto edilizio), è mancata, e continua a mancare, una legge cornice che individui i principi fondamentali del governo del territorio. Non v'è, dunque, un unico specifico contenitore normativo di principi, poiché questi - dislocati in una pluralità di leggi che hanno attraversato vari decenni della storia italiana - sono venuti progressivamente ad aggregarsi, con formule varie di integrazione ovvero modifica o sostituzione di disposizioni precedenti, da parte della legislazione sopravveniente. Il tutto attraversato anche da tentativi di formazione di sostanzialmente autonomi, o non del tutto comunque omogenei, diritti urbanistici territoriali facenti capo all'iniziativa dei più attivi legislatori regionali; e, per altro verso, coesistente con parallele modalità di concertazione pubblico-private di uso del territorio".

Sviluppatori e investitori, spiega Mattarocci, hanno dimostrato particolare interesse per l'investimento in progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana che permettono di ridurre l'impatto sul consumo del suolo e le ripercussioni sull'ambiente. E nell'opera della Morelli "ci sono spunti interessanti che riguardano proprio le criticità che bisogna affrontare quando si effettuano interventi di riqualificazione urbana e progetti di rigenerazione urbana". Infatti, osserva, "c'è un'attenzione particolare da prestare ai vincoli normativi che sono diversi quando ci si occupa di progetti in aree vuote oppure di progetti in città consolidate".

Negli ultimi anni, infatti, osserva Mattarocci, "il contesto è cambiato molto perché sono arrivati nuovi vincoli sul consumo del suolo che richiedono agli operatori di specializzarsi sul recupero del costruito. Ci sono una serie di problemi tecnici che gli operatori devono affrontare quando si avviano a fare degli interventi ma anche problemi di diritto nel momento in cui si decide di fare un investimento in alcune aree. Bisogna capire quali sono i benefici o gli svantaggi a intervenire in quell'area piuttosto che in un'altra e capire quali sono i possibili ritorni economici". Ma non solo. "Bisogna anche valutare se i cantieri rischieranno di essere rallentati o la realizzazione impedita da vincoli archeologici o paesaggistico, ad esempio", sottolinea Mattarocci.

E proprio per questo servono professionalità e nuove competenze. "I tecnici restano utili e importanti ma l'idea del Master alla Luiss Business School, che è partito oltre dieci anni fa, è proprio quello di formare esperti che sappiano affrontare le sfide tecniche (architetturali, ingegneristiche), quelle giuridiche e quelle economiche e finanziarie. Un approccio multidisciplinare, insomma, per affrontare e risolvere le problematiche di un intervento immobiliare a tutto tondo", spiega Mattarocci.

Il libro di Morelli, rileva il docente, "ha un vantaggio importante: Non solo è un lavoro scientifico rigoroso ma è anche comprensibile per qualsiasi soggetto che si voglia avvicinare al mercato immobiliare. Non è un'opera per i soli esperti del diritto ma è un libro che permette di avere riferimenti aggiornati".

E proprio mentre l’Italia deve affrontare le sfide legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il libro può rappresentare un utile strumento per districarsi tra le normative e le procedure che nonostante le semplificazioni più volte annunciate restano particolarmente farraginose. Permette, infatti, di capire i principi cardine della materia ed evitare che grandi interventi si possano scontrare con la fattibilità del progetto per non aver capito i limiti che imponeva la normativa.

Il Pnrr, spiega ancora Mattarocci, "ha previsto interventi e norme che verranno a implementare e che riguarderanno anche la rigenerazione urbana e l'efficienza energetica del nostro patrimonio immobiliare. Da qui ai prossimi anni saranno necessarie competenze su come intervenire sul costruito, su come sfruttare opportunità tecnologiche ma anche per capire come gestire i fondi stanziati. Da qui ai prossimi anni la rigenerazione urbana sarà uno dei temi più importanti".