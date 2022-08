Con Poste Italiane in palio un notebook Microsoft

in collaborazione con TGPoste.poste.it



Fino al 31 agosto 2022 i clienti di Poste Italiane titolari di un Libretto Smart che parteciperanno al concorso “Associazione Vincente 6” potranno vincere uno dei 50 notebook Microsoft Surface Pro 8 128GB in palio. Per partecipare al concorso “Associazione Vincente 6” è necessario associare il codice IBAN del proprio conto corrente bancario al Libretto Smart di cui si è titolari, tramite il sito www.poste.it o l’App BP, oppure presso gli Uffici Postali; effettuare un bonifico sul proprio Libretto Smart dal conto corrente bancario associato, di importo pari ad almeno 1.000 euro (la somma dovrà risultare accreditata sul Libretto Smart alla data del 31 agosto 2022); rilasciare il proprio indirizzo e-mail (se non è stato già rilasciato) tramite il sito www.poste.it, l’App BP oppure presso gli Uffici Postali ed infine registrarsi al concorso accedendo al seguente link https://www.poste.it/concorso-associazione-vincente6.html. L’estrazione dei premi avrà luogo entro il 30 settembre 2022 alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio di Roma a tutela della fede pubblica. Per le complete informazioni ed i dettagli del concorso si può far riferimento al Regolamento presente sul sito www.poste.it