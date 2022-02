Con Sogest Italia i servizi di sicurezza diventano “a misura” del cliente

"Il personale che controlla gli accessi o garantisce sicurezza è sempre più richiesto da piccole e grandi aziende” spiega Stefano Orsini, direttore commerciale della società che offre, in tutta Italia, servizi personalizzati di guardiania, portierato, vigilanza e security

Lo si può notare facilmente andando a fare shopping, recandosi in banca o in una grande azienda: la presenza di personale che misura la temperatura o controlla il green pass e gli accessi è sempre più costante, sia per far rispettare le direttive sia per garantire una maggiore sicurezza. “È una tendenza che durerà ancora diversi anni – specifica Stefano Orsini, direttore commerciale e security manager di Sogest Italia, azienda leader nel settore dei servizi alle imprese pubbliche e private - mentre nei primi anni 2000 si è assistito ad una riduzione della risorsa umana a favore delle tecnologie, oggi stiamo andando incontro ad un sistema dove l'elemento umano, coadiuvato dalle più moderne tecnologie, è sempre più richiesto da aziende pubbliche, private, multinazionali. Assistiamo allo stesso processo anche nei grandi cantieri che stanno sorgendo sempre più numerosi. Spesso vengono richiesti addetti, non armati, che garantiscono il controllo degli accessi e monitorano i mezzi in entrata e in uscita”.

Personalizzare i servizi a seconda delle diverse esigenze del cliente è la mission di Sogest Italia, società nata nel 2017 da un gruppo di soci con esperienza ventennale nel settore sicurezza e vigilanza. “Come abili sarti – spiega Stefano Orsini – cuciamo i servizi addosso ai nostri clienti. Grazie alla nostra flessibilità, alla professionalità, all’attenzione ai dettagli, alla formazione costante del nostro personale siamo in grado di progettare insieme al cliente un servizio ad hoc per lui, che si tratti di una piccola impresa, una grande azienda, un’istituzione o una multinazionale”.

Vigilanza, guardiania, portierato e reception, sicurezza nelle spiagge e nelle dighe, SCIF (steward controllo ingressi filiale) per gli istituti di credito, doorman per grande distribuzione e luxury, personale specializzato per la sicurezza informatica: sono queste le principali attività che offre Sogest Italia. “Nell’ultimo periodo però – aggiunge Stefano Orsini – abbiamo introdotto servizi nuovi legati al periodo che stiamo vivendo, quali il controllo del green pass o quello degli accessi con specifici dispositivi. Abbiamo anche adottato una politica più incisiva con l’offerta di servizi dedicati a supporto nel settore Retail, Luxury, brand multinazionali sia pubblici che privati. E questo ci ha dato ragione perché abbiamo aumentato il nostro fatturato, abbiamo creato nuove partnership e allargato sempre di più il raggio di azione”.

La sede storica è a Roma ma Sogest Italia ha un’operatività capillare in tutta Italia, in particolare nelle città di Milano, Genova, Torino e nel Veneto, in quella che viene definita la “locomotiva economica d’Italia”.

Come garanzia per tutte le parti viene sempre utilizzato il contratto collettivo nazionale dell'Assiv (associazione italiana Vigilanza e Servizi fiduciari).

Per informazioni https://www.sogestitalia.it/

