Con Trollbeads i Pan di Stelle diventano gioielli iconici

È il 1983 quando Mulino Bianco lancia sul mercato il suo primo biscotto da colazione al cacao Pan di Stelle, destinato ad entrare nell’immaginario collettivo delle famiglie italiane, associandosi fin da subito ai valori del sogno e della magia. Nel 2007 Pan di Stelle diventa un brand autonomo, dando vita a prodotti innovativi (merende, torte, cereali), tutti realizzati con latte 100% italiano e cacao proveniente da filiere responsabili e senza olio di palma, che entrano subito in feeling con il gusto degli italiani. Oggi, dall'incontro con Trollbeads, brand danese che ha creato per primo il concept di bracciale componibile, i biscotti Pan di Stelle diventano veri e propri gioielli. Nasce, infatti, una nuova collezione ideata da Trollbeads e Pan di Stelle che si ispira proprio alle icone del 'brand cult' del Gruppo Barilla.

Un progetto immaginato anche in concomitanza con il Natale per offrire gioielli unici da portare sempre con sé per raccontare i sogni e la magia della vita. Creazioni artigianali di altissima qualità, in argento e vetro finemente lavorato a mano. Una partnership che si basa sui valori comuni distintivi dei due brand: attenzione alla qualità, design raffinato, creatività e personalizzazione. La linea Pan di Stelle by Trollbeads è disponibile dal 30 novembre, in distribuzione esclusiva per il mercato italiano e venduta attraverso le piattaforme di e-commerce www.dedicatoate.pandistelle.it, trollbeads.com e presso le gioiellerie Trollbeads aderenti.

Da circa un anno, infatti, Pan di Stelle e Mulino Bianco hanno dato vita all’innovativo progetto di e-commerce Dedicato a Te: una piattaforma che consente di personalizzare i packaging dei prodotti più amati di Mulino Bianco e Pan di Stelle con nomi, foto, dediche speciali. Per la collezione Pan di Stelle by Trollbeads è possibile comporre il proprio bracciale unico, scegliendo la base e aggiungendo diversi ed esclusivi beads. Recentemente la piattaforma dedicatoate.it ha riproposto, in limited edition, la merenda simbolo degli anni '80, l’inimitabile Soldino. Mentre l’ultima idea sono le Biscolettere, un nuovo frollino che raffigura diverse lettere dell’alfabeto e che può essere usato per comporre gustose e simpatiche dediche.

“L’idea di creare una collezione Trollbeads ispirata al mondo Pan di Stelle nasce nella cornice dell’innovativo progetto Dedicato a te con l’obiettivo di presentare ai nostri clienti prodotti sempre unici ed esclusivi. Dedicato a te mette da sempre al centro le persone e consente loro di personalizzare regali gustosi ed originali. Pan di Stelle e Trollbeads condividono i valori del sogno e della magia e rappresentano un binomio speciale proprio in occasione dell’atmosfera magica del Natale”, afferma Laura Pezzotta, Head of Personalization Unit Barilla Group. “Il mondo Pan di Stelle ci fa immergere in un sogno fatto di bontà, dolcezza e tradizioni e il progetto 'Dedicato a te' entra nei cuori delle persone con giocosa facilità e personalizzazione. Trollbeads, invece, realizza da sempre con cura, dedizione e infinita creatività piccole opere d’arte, che prima diventano minuziosi gioielli e poi storie, tante quanti sono i nostri beads. Siamo felici di questa collaborazione in cui questi due universi si incontrano e mai avremmo immaginato di avere dei gioielli che faranno letteralmente ingolosire. Ma solo dove nasce la magia, questo può accadere”, sottolinea Mihaela Zabrautanu, Marketing Manager di Perlunica srl, azienda distributrice del brand Trollbeads in Italia.

La nuova collezione di gioielli trova espressione nelle mani sapienti di artigiani e designer danesi, guidati da Lise Aagaard, Art Director e fondatrice di Trollbeads. I gioielli Pan di Stelle by Trollbeads, oltre che per il design, si caratterizzano anche per la qualità dei materiali utilizzati e per essere sapientemente lavorati a mano. I beads, in argento 925, sono creati artigianalmente utilizzando l’antica tecnica orafa della cera persa. Parte tutto da un disegno che si trasforma poi in un piccolo modellino in cera. Da quel prototipo prenderà forma un gioiello unico e ricco di significato. Ogni beads in vetro viene lavorato a partire da bacchette di vetro di Murano che, sciolte nella fiamma e lavorate con la tecnica dell'avvolgimento, si trasformano in gioielli. Questa lavorazione dà vita ad imprevedibili creazioni e rende ogni beads unico, perché diverso per forma e sfumature di colore.

Per custodire i sentimenti e le emozioni di chi indosserà la magia di un gioiello Pan di Stelle by Trollbeads, la capsule è costituita da tre beads realizzati in argento e vetro, un bracciale speciale che interpreta le icone Pan di Stelle, una chiusura in argento 'Polvere di Stelle' e il beads in argento 'Renna Cometa'. Tutti simboli augurali, con l’idea di non smettere mai di sognare. Per i più golosi, sarà possibile assaporare la magia nei riflessi del beads in vetro Diamante al Cacao, una distesa di cacao ricoperta da stelle di zucchero. A completare la collezione, il Bracciale Pan di Stelle, un gioiello composto da un bracciale in argento, una chiusura e un beads in vetro costellati di stelle, a cui si aggiunge il Pendente Biscotto Pan di Stelle, icona del brand riprodotta fedelmente con le sue 11 stelle. Il bracciale sarà venduto in set al prezzo speciale di 99,00 euro.