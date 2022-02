Conad, prosegue l'impegno per la sostenibilità nei prodotti a Marchio

Prosegue l’impegno di Conad per la sostenibilità nei prodotti a Marchio Conad (Mdd), uno dei grandi pilastri strategici dell’insegna, che oggi vale 4,8 miliardi del fatturato totale 2021 negli oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia.

"Oltre ad un’accurata scelta dei fornitori per garantire qualità, convenienza e innovazione - spiega l'azienda in una nota - l’insegna promuove iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti a marchio, agendo in primo luogo sul packaging come elemento fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente". L’impegno è stato recentemente riconosciuto dal 'Bando per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare 2021 - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi' promosso da Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), con l’assegnazione di un attestato per l’intervento di ecodesign che ha ridotto l’impatto ambientale dell’imballaggio della linea detersivi stoviglie mano Mdd Conad. In particolare, Conad ha sostituito l’utilizzo di Pet vergine nell’imballaggio con una soluzione composta al 100% di Pet riciclato, con un risparmio stimato in due anni di oltre 13 milioni di flaconi di plastica vergine.

Inoltre, Conai ha anche attribuito all’insegna il riconoscimento Conai Best Ideas per il cartello da esporre in punto di vendita per comunicare ai clienti in modo trasparente e chiaro le informazioni di smaltimento dei pre-incarti utilizzati per il confezionamento dei prodotti di macelleria, gastronomia, pescheria, panetteria. Iniziative virtuose che si aggiungono alle azioni già realizzate dall’insegna nel comparto della Mdd: oggi il 70% degli oltre 5.000 prodotti a marchio Conad presenta un packaging sostenibile.